Nový Zéland odmieta označovať zaobchádzanie Číny s Ujgurmi za genocídu

Wellington 5. mája (TASR) - Nový Zéland sa v stredu vyhol označeniu čínskeho zaobchádzania s moslimskou menšinou Ujgurov za genocídu. Krajina sa tak v tejto záležitosti opäť nezhodla so svojimi otvorenejšími západnými spojencami.



Novozélandský parlament jednomyseľne prijal návrh vyjadrujúci "vážne znepokojenie" nad porušovaním ľudských práv v čínskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, ale až po tom, ako vládnuca Novozélandská strana práce (NZLP) premiérky Jacindy Ardernovej presadila, že v znení návrhu nebude figurovať výraz "genocída", informuje tlačová agentúra AFP.



Zákonodarkyňa Brooke van Veldenová uviedla, že zatiaľ čo spojenci ako Spojené štáty, Británia a Kanada nazývajú ujgurskú otázku genocídou, je "neúnosné", že Nový Zéland odmieta používať tento termín len preto, aby nerozhneval Čínu, svojho najväčšieho obchodného partnera. Poslankyňu z malej opozičnej strany ACT New Zealand podporili aj zelení.



Novozélandská ministerka zahraničných vecí Nanaia Mahutová v parlamente vyhlásila, že Wellington v súvislosti so situáciou v Sin-ťiangu vzniesol voči Pekingu námietky na najvyššej vládnej úrovni. Podľa nej však Nový Zéland uznáva genocídu iba vtedy, ak je takto definovaná medzinárodnými súdmi. Ako príklad ministerka uviedla zločiny spáchané v Rwande a Kambodži.



Ardernovej vláda sa dostala pod paľbu kritiky za to, že voči porušovaniu ľudských práv v Číne zaujíma málo dôrazný postoj. Vedie to k obvineniam, že Wellington v anglofónnej aliancii spravodajských služieb Five Eyes, ktorá združuje USA, Britániu, Kanadu, Austráliu a Nový Zéland, predstavuje slabý článok.



V oblasti Sin-ťiang čínske úrady držia v táboroch najmenej milión Ujgurov a príslušníkov ďalších prevažne moslimských etník, tvrdia ľudskoprávne organizácie, ktoré Čínu obviňujú z násilnej sterilizácie žien a zavádzania nútených prác.