Nový Zéland otvoril svoje hranice pre návštevníkov z vyše 60 krajín

Wellington 2. mája (TASR) - Nový Zéland v pondelok po viac než dvoch rokoch znovuotvoril svoje hranice pre ľudí z približne 60 krajín sveta, ktoré patria do novozélandského programu bezvízového styku. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AP.



Od pondelka budú môcť zaočkovaní ľudia z krajín spadajúcich do programu bezvízového styku, ktorý zahŕňa takmer všetky európske krajiny vrátane Británie i Nemecka, ale aj Spojené štáty, vstúpiť na Nový Zéland. Pred odletom a tiež po príchode na Nový Zéland musia títo cestujúci absolvovať test na koronavírus a po príchode sa nebudú musieť izolovať.



Novozélandský minister pre cestovný ruch Stuart Nash uviedol, že krajina v pondelok očakáva príchod tisícok ľudí. "Dnes je deň, ktorý môžeme oslavovať. Je to veľká chvíľa pre naše opätovné spojenie so svetom," uviedol Nash s tým, že znovuotvorenie hraníc je dôležité aj pre zotavenie miestnej ekonomiky.



Nový Zéland uzatvoril svoje hranice takmer pre všetkých cestovateľov v marci 2020 a krajina tak prijala jedny z najprísnejších pravidiel týkajúcich sa cestovania v čase pandémie. Pred rozšírením koronavírusu navštívili tento ostrovný štáty ročne vyše tri milióny ľudí. Cestovný ruch tak tvoril až 20 percent novozélandských príjmov zo zahraničia a vyše päť percent celkovej ekonomiky.



Nový Zéland opätovne otvoril svoje hranice najprv pre turistov z Austrálie, a to pred troma týždňami. Teraz môžu hranice prekročiť aj cestovatelia z krajín programu bezvízového styku, avšak väčšina turistov z Indie a Číny či iných krajín, ktoré doň nespadajú, tento ostrovný štát navštíviť zatiaľ nebudú môcť.



Nový Zéland v boji proti šíreniu koronavírusu dlho postupoval na základe stratégie "nulovej tolerancie covidu". Vláda však neskôr priznala, že túto stratégiu nie je možné vzhľadom na rýchlo sa šíriaci variant delta realizovať. Na Novom Zélande žije približne päť miliónov obyvateľov, pričom v krajine zaznamenali takmer jeden milión prípadov nákazy koronavírusom a približne 700 súvisiacich úmrtí.