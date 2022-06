Nový Zéland označil Proud Boys a The Base za teroristické organizácie

Wellington 30. júna (TASR) - Novozélandská vláda vo štvrtok vyhlásila americké krajne pravicové skupiny Proud Boys a The Base za teroristické organizácie. Nábor a členstvo v oboch zoskupeniach alebo poskytovanie finančných prostriedkov týmto skupinám bude odteraz v krajine zakázané. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Novozélandské úrady v 29-stranovom odôvodnení zaradenia Proud Boys medzi teroristické organizácie uviedli, že účasť skupiny na násilnom útoku na americký Kapitol zo 6. januára 2021 sa rovnala teroristickému činu. Vo vyhlásení sa uvádza, že aj keď bolo zapojených do útoku niekoľko skupín milícií, boli to členovia skupiny Proud Boys, ktorí podnecovali davy, koordinovali útoky na policajtov a smerovali ďalších výtržníkov na miesta, kde mohli vniknúť do budovy.



V súvislosti so skupinou The Base úrady uviedli, že jej kľúčovým cieľom bolo "vycvičiť káder extrémistov schopných akceleračného násilia". Jej zakladateľ Rinaldo Nazzaro podľa úradov "na internete opakovane poskytoval rady členom v spojitosti s násilím, získavaním zbraní a krokmi na urýchlenie kolapsu vlády USA a prežitím následného obdobia chaosu a násilia".



Nie je známe, že by niektorá z týchto amerických skupín na Novom Zélande aktívne pôsobila. Krajina však podľa AP spozornela voči hrozbám krajnej pravice po tom, čo pravicový extrémista v roku 2019 v dvoch mešitách v meste Christchurch zastrelil 51 moslimov.



Okrem oboch zoskupení na novozélandskom zozname teroristických organizácií už figuruje ďalších 18 skupín vrátane Islamského štátu.