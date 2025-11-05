< sekcia Zahraničie
Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru menšiu skupinu satelitov
Misia by podľa materiálov, ktoré získala agentúra AFP, mala byť prínosom pre vedecký sektor a komerčnou príležitosťou.
Autor TASR
Wellington 5. novembra (TASR) - Nový Zéland plánuje podľa vyjadrení ministerky obrany Judith Collinsovej vypustiť do vesmíru menšiu flotilu vlastných satelitov. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Podľa ministerky by išlo o „jeden alebo viac satelitov vo vlastníctve vlády“ s cieľom „pravidelne monitorovať oblasti národného záujmu, ako sú humanitárne a záchranné operácie či monitorovanie nelegálneho rybolovu“.
„Týmto spôsobom by sa znížila závislosť vlády od externých poskytovateľov týchto dôležitých informácií,“ dodala ministerka.
Misia by podľa materiálov, ktoré získala agentúra AFP, mala byť prínosom pre vedecký sektor a komerčnou príležitosťou. Mali by sa do nej zapojiť všetky oblasti od výskumu a vývoja nových senzorov až po výrobu komponentov pre satelity a najmä následné využívanie dát.
„Je to príležitosť podporiť vývoj inovatívnych produktov s možnosťou komerčného využitia a vývozu v budúcnosti,“ uvádza sa v materiáloch. Podľa ministerky ide o zložité projekty, ktoré vyžadujú roky príprav, testovania a validácie. Odhad nákladov na celý projekt sa v materiáloch neuvádza.
Nový Zéland bol popri zakladateľovi spoločnosti Amazon Jeffovi Bezosovi a americkej environmentálnej organizácii Environmental Defense Fund kľúčovým partnerom projektu MethaneSAT na monitorovanie emisií skleníkových plynov v „bezprecedentnom rozlíšení“. V júli sa však satelit stratil vo vesmíre.
Na Novom Zélande pôsobí aj súkromná vesmírna spoločnosť Rocket Lab, ktorú z hľadiska počtu kozmických štartov predbieha len spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska. Od roku 2017 vyslala zo štartovacej rampy na polostrove Mahia na východnom pobreží Nového Zélandu desiatky nosných rakiet Electron, ktoré na obežnú dráhu vyniesli množstvo satelitov menšej veľkosti.
