Nový Zéland plánuje zákon, ktorý umožní uvaliť sankcie proti Rusku

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová gestikuluje počas tlačovej konferencie po vláde vo Wellingtone na Novom Zélande v pondelok 7. marca 2022. Foto: TASR/AP

Novozélandská ministerka zahraničných vecí Nanaia Mahutová reční na tlačovej konferencii vo Wellingtone na Novom Zélande v pondelok 7. marca 2022. Foto: TASR/AP

Wellington 7. marca (TASR) - Novozélandská vláda plánuje urýchlené schválenie legislatívy, ktorá jej umožní zaviesť ekonomické sankcie proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajine. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP.Existujúce novozélandské zákony vláde neumožňujú uvaliť zásadné a cielené sankcie – len tie, ktoré sa schvália na pôde OSN. To spôsobilo, že Nový Zéland ostal po invázii ochromený, keďže Rusko má v Bezpečnostnej rade OSN právo veta a vetovalo aj rezolúciu odsudzujúcu napadnutie Ukrajiny.Premiérka Jacinda Ardernová v pondelok vyhlásila, že nová legislatíva umožní Novému Zélandu cieliť sankcie na konkrétnych ľudí, spoločnosti a majetok súvisiaci s inváziou, vrátane ruských oligarchov. Nový Zéland by mohol takto zmraziť majetky a zabrániť superjachtám alebo lietadlám v príchode do krajiny.Ministerka zahraničných vecí Nanaia Mahutová uviedla, že návrh zákonaNávrh zákona o sankciách proti Rusku majú zákonodarcovia prerokovávať v stredu 9. marca a ešte v deň deň by mal byť schválený. Ardernová vyhlásila, že dúfa, že ho podporia zákonodarcovia naprieč všetkými politickými stranami, hoci jeho jednomyseľné schválenie nie je zaručené.