Pre dovezené prípady nákazy bude novozélandské hranice strážiť armáda

Wellington 17. júna (TASR) – Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová dnes nariadila armáde, aby dozerala na hranice Nového Zélandu. Krok premiérky je reakciou na chybu, ktorá umožnila návrat ochorenia COVID-19 do ostrovnej krajiny. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Séria 24 dní bez nových prípadov nákazy koronavírusom sa narušila v utorok, keď sa ukázalo, že dvom ženám, ktoré nedávno pricestovali na Nový Zéland z Británie, dovolili odísť z karantény skôr a bez testov na koronavírus, hoci jedna z nich mala mierne príznaky nákazy.



Dvojici žien nakoniec urobili výtery a ukázalo sa, že sú infikované novým druhom koronavírusu – ale až po tom, čo precestovali autom 650 kilometrov z Aucklandu do metropoly Wellington, aby tam navštívili umierajúceho rodiča.



Podľa Ardernovej je "úplne absurdné", že nepodstúpili testy, a je aj jasné, že treba sprísniť pohraničné kontroly, aby sa zaistilo, že sa podobné zlyhania nebudú opakovať.



Premiérka uviedla, že vymenovala náčelníka ozbrojených síl Digbyho Webba, aby dozeral na pohraničné karanténne operácie, a dostal aj možnosť využiť vojakov a odborníkov na logistiku.



„Podľa môjho názoru potrebujeme prísnosť, potrebujeme istotu, potrebujeme poriadok, ktorý môže zaručiť armáda," povedal Ardernová novinárom.



Minister zdravotníctva David Clark uviedol, že Nový Zéland pred najnovšími dovezenými prípadmi nákazy úspešne "eliminoval ochorenie COVID-19" – zaznamenal iba 22 úmrtí medzi piatimi miliónmi obyvateľov.



Ostrovná krajina v južnej oblasti Tichého oceánu minulý týždeň zrušila opatrenia vzájomného odstupu medzi ľuďmi, zachovala však výrazné obmedzenia na hraniciach.



Ardernová v stredu pozastavila program, ktorý umožňoval ženám skoršie prepustenie z karantény "na základe súcitu", a zdôvodnila to tak, že nechce zmariť úspešné výsledky pri zvládaní pandémie na Novom Zélande.



Premiérka zdôraznila, že dve uvedené ženy, ktoré prišli navštíviť zomierajúceho rodiča, neurobili nič nesprávne a celý čas dodržiavali epidemické postupy nariadené úradmi.



Obe ženy sú teraz v izolácii a zdravotnícke úrady sa urýchlene snažia otestovať približne 320 ľudí, s ktorými prišli na Novom Zélande do kontaktu.