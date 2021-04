Nový Zéland po náraste počtu nakazených pozastaví všetky cesty z Indie

Wellington 8. apríla (TASR) - Nový Zéland pozastaví všetky cesty z Indie, pretože na svojich hraniciach zistil zvýšený výskyt ochorenia COVID-19. Vo štvrtok to oznámila novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.



Dočasné zastavenie sa začne 11. apríla a zostane v platnosti do 28. apríla, uviedla podľa agentúry DPA Ardernová na tlačovej konferencii.



Nový Zéland tak prvýkrát zabráni svojim občanom alebo ľuďom s trvalým pobytom v krajine vrátiť sa domov, dodala premiérka.



"Nie je to trvalé opatrenie, iba dočasné," zdôraznila.



Predstavitelia zdravotníckych úradov vo štvrtok hlásili, že 17 z 23 nakazených covidom, zistených na novozélandskej hranici, pricestovalo z Indie.



Ardernová povedala, že "absolútne" chápe, aké ťažkosti toto pozastavenie spôsobí cestujúcim.



"Mám však aj zodpovednosť a povinnosť nájsť spôsoby, ako znížiť riziko, ktoré cestujúci predstavujú," vysvetlila.



Vláda počas pozastavenia ciest bude hľadať riešenia, ktoré znížia riziko prenosu nákazy zo všetkých vysoko rizikových krajín.



Pozastavenie ciest zároveň ochráni cestujúcich pred ochorením covid, ale takisto zníži toto riziko v novozélandských karanténnych zariadeniach, uviedla Ardernová.