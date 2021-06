Nový Zéland podpísal spoluprácu s NASA

Wellington 1. júna (TASR) - Nový Zéland sa stal najnovšou krajinou, ktorá podpísala zmluvu s americkou vesmírnou agentúrou NASA. Tento krok prichádza v čase, keď Wellington začína vyvíjať vlastné aktivity súvisiace s výskumom kozmu. Napísala o tom v utorok tlačová agentúra AP.



Nový Zéland sa stal v poradí už 11. signatárskou krajinou dohôd Artemis, ktoré sú zamerané na vesmírnu spoluprácu a podporu amerických ambícií opätove dopraviť do roku 2024 ľudskú posádku na Mesiac a spustiť pilotovanú misiu na Mars.



"Nový Zéland sa zaviazal zabezpečiť, že ďalšia fáza prieskumu vesmíru prebehne bezpečným, udržateľným a transparentným spôsobom a v úplnom súlade s medzinárodným právom," vyhlásila novozélandská ministerka zahraničných vecí Nanaia Mahutová.



Americká spoločnosť Rocket Lab so sídlom v Kalifornii, ktorá sa špecializuje na umiesňovanie družíc na obežnú dráhu Zeme, pred niekoľkými rokmi vypustila do vesmíru testovaciu raketu z odľahlého novozélandského ostrova Mahia.



Na Novom Zélande by mohol čoskoro vzniknúť aj druhý kozmodróm. Vláda vyhlásila, že s domorodými obyvateľmi rokuje o odkúpení územia v regióne Canterbury, kde hodlá vybudovať nové štartovacie miesto pre vesmírne misie.



Podľa odhadov má novozélandský vesmírny program hodnotu 1,2 miliardy dolárov, pričom tento sektor ročne vygeneruje približne 250 miliónov novozélandských dolárov (takmer 149 miliónov eur).



Predstaviteľ NASA Bill Nelson vo vyhlásení uviedol, že Nový Zéland je jednou z niekoľkých krajín, ktoré pomohli vypracovať princípy daných dohôd, a je rád, že sa táto oceánska krajina pripojila k spoločnému vesmírnemu projektu.



Ďalšími signatárskymi krajinami dohôd Artemis sú USA, Británia, Austrália, Kanada, Japonsko, Taliansko, Luxembursko, Južná Kórea, Spojené arabské emiráty a Ukrajina. Svoj podpis plánuje pripojiť i Brazília.