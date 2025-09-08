< sekcia Zahraničie
Novozélandská polícia objavila deti muža, ktorý zahynul pri prestrelke
Wellington 8. septembra (TASR) — Novozélandská polícia objavila všetky maloleté deti muža, ktorý v pondelok prišiel o život pri prestrelke v mestečku Piopio. Muž bol s deťmi na úteku od decembra 2021, kedy spolu s nimi zmizol po hádke s partnerkou, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a stanice CNN.
Toma Phillipsa zabila policajná hliadka, ktorá bola privolaná k možnému vlámaniu. Phillips predtým do hlavy a ramena postrelil iného policajta, ktorého letecky prepravili do nemocnice, kde ho operovali, uviedla zástupkyňa šéfa novozélandskej polície Jill Rogersová.
Podľa polície mal Phillips pri sebe jedno z detí, ktoré vyviazlo bez zranení a spolupracovalo s políciou. Tá po zvyšných dvoch Phillipsových deťoch začala intenzívne pátrať.
Po masívnej pátracej akcii, na ktorej sa podieľali vrtuľníky a špeciálne taktické policajné jednotky, sa deti podarilo objaviť. Nachádzali sa opustené v odľahlom kempe v hustom poraste neďaleko malého vidieckeho mestečka Marokopa na nehostinnom západnom pobreží novozélandského regiónu Waikato.
Polícia potvrdila, že deti sú v poriadku a nezranené, a budú z tohto miesta prevezené za účelom ďalších zdravotných kontrolných vyšetrení.
Phillipsa obvinili z niekoľkých trestných činov vrátane lúpeže s priťažujúcimi okolnosťami, ťažkej ujmy na zdraví a nelegálneho držania strelnej zbrane. Phillipsove deti, ktoré majú medzičasom deväť, desať a 12 rokov, od úteku nechodili do školy.
Polícia sa domnieva, že Phillipsovi niekoľko ľudí pomáhalo skrývať sa pred políciou. V posledných týždňoch však zrejme o túto podporu prišiel, čo by vysvetľovalo, že sa uchýlil k páchaniu trestných činov.
