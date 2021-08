Nový Zéland ponechá zatvorené hranice najmenej do konca roka

Na archívnej snímke novozélandská premiérka Jacinda Ardernová. Foto: TASR/AP

Wellington 12. augusta (TASR) – Hranice Nového Zélandu zostanú v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu zatvorené najmenej do konca tohto roka, oznámila vo štvrtok premiérka Jacinda Ardernová. Informuje o tom spravodajská stanica BBC.Eliminačná stratégia je podľa nej najlepšou cestou, ako nevpustiť ochorenie COVID-19 na Nový Zéland a zároveň udržať v krajine otvorenú ekonomiku.Novozélandská premiérka zdôraznila, že prioritou zostáva vakcinácia obyvateľstva proti koronavírusu do konca roka 2021.Nový Zéland sa považuje za jednu z najúspešnejších krajín na svete v súvislosti so zvládnutím pandémie koronavírusu. Krajina od začiatku pandémie zaznamenala len 26 úmrtí, pričom má celkový počet takmer päť miliónov obyvateľov. Prísne hraničné kontroly a mimoriadne lockdowny boli medzi opatreniami, ktoré udržiavali na Novom Zélande nízku mieru infekcie.povedala Ardernová v prejave v rámci fóra o opätovnom spojení Nového Zélandu so svetom.dodala.Nový Zéland podľa Ardernovej od začiatku budúceho roka prejde na nový model bezkaranténneho cestovania na základe individuálneho rizika. Keď sa krajina opätovne otvorí začiatkom roka, zaočkovaní cestujúci z krajín s malou mierou rizika budú môcť na Nový Zéland cestovať bez karantény. V prípade krajín s vyššou mierou rizika budú musieť ísť do samoizolácie alebo karantény na 14 dní, uzatvára BBC.