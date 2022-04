Wellington 11. apríla (TASR) - Nový Zéland pošle do Európy vojenské transportné lietadlo, 50-členný podporný tím a Británii poskytne financie na nákup zbraní a munície. V pondelok to v reakcii na situáciu na Ukrajine uviedla predsedníčka novozélandskej vlády Jacinda Ardernová. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Lietadlo typu C130 Hercules privezie do Európy vybavenie a zásoby do kľúčových distribučných centier, oznámila Ardernová. Lietadlo však nepoletí priamo na Ukrajinu, keďže vojenskú techniku zo Západu tam prevážajú pozemnou dopravou, dodala.



Novozélandská vláda poskytne deväť miliónov amerických dolárov na vojenskú pomoc a podporu ľudských práv. Táto suma zahŕňa päť miliónov amerických dolárov určených pre Britániu na nákup zbraní a munície.



Wellington prispel od začiatku ruskej invázie na Ukrajine na rôznorodú pomoc celkovo 20 miliónov amerických dolárov a poskytol aj 67 ľudí, spresnila Ardernová.