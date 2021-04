Nový Zéland pozastavil cestovateľskú bublinu s Austráliou

Wellington 24. apríla (TASR) - Nový Zéland v piatok pozastavil tzv. cestovateľskú bublinu s Austráliou, vďaka ktorej mohli tamojší obyvatelia od pondelka po prvý raz po vyše roku cestovať medzi oboma krajinami. Dôvodom je nové ohnisko nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v Austrálii, píše agentúra AFP.



Rozhodnutie novozélandských úradov prišlo po tom, ako štát Západná Austrália oznámil, že z dôvodu pozitívneho testovania cestujúceho na koronavírus zavedú v regiónoch Perth a Peel od polnoci z piatka na sobotu trojdňový lockdown.



Miestne médiá informovali, že muž približne vo veku 50 rokov, ktorý priletel v stredu z Perthu do Melbourne, mal v piatok pozitívny test na prítomnosť koronavírusu.



V Perthe podstúpil povinnú karanténu v hoteli a pred odchodom z regiónu navštívil v meste svojich priateľov, reštaurácie, univerzitu či ordináciu lekára. "V Perthe strávil až päť dní a teraz musíme predpokladať, že bol infekčný," uviedol na tlačovej konferencii premiér štátu Západná Austrália Mark McGowan.



Austrália a Nový Zéland uzavreli svoje hranice v marci minulého roka a zaviedli povinnú karanténu pre svojich občanov, ktorí sa vracajú do vlasti. Od vlaňajšieho októbra novozélandským cestujúcim umožnili vstupovať do väčšiny austrálskych štátov bez nutnosti izolácie, aj keď Nový Zéland toto opatrenie neopätoval pre obavy týkajúce sa sporadického výskytu infekcie.