Wellington 28. júla (TASR) - Nový Zéland pozastavil platnosť zmluvy o vydávaní osôb s Hongkongom. V súvislosti s rozhodnutím Číny, ktorá v júni schválila sporný zákon o národnej bezpečnosti, vykonal Nový Zéland i niekoľko ďalších zmien. Oznámil to v utorok tamojší minister zahraničných vecí Winston Peters, píše agentúra Reuters.



"Nový Zéland už viac nemôže dôverovať tomu, že hongkonský systém trestného súdnictva je dostatočne nezávislý od Číny," uviedol vo vyhlásení Peters. "Ak Čína v budúcnosti preukáže, že dodržiava princíp ‘jedna krajina, dva systémy’, potom môžeme toto rozhodnutie prehodnotiť," dodal.



Peters uviedol, že pre export vojenskej techniky či technológií do Hongkongu budú zo strany Nového Zélandu platiť rovnaké pravidlá ako platia pre vývoz do Číny.



Počas júla už zmluvy o vydávaní osôb s Hongkongom pozastavili Austrália, Kanada a Británia.



Hongkonský zákon o národnej bezpečnosti, ktorý Čína koncom júna uviedla do platnosti, vyvolal obavy medzi prodemokratickými aktivistami v Hongkongu a taktiež si vyslúžil kritiku od zahraničných vlád. Mnohí sa totiž obávajú, že táto právna norma bude v Hongkongu použitá na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.