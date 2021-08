Nový Zéland predĺžil lockdown

Wellington 23. augusta (TASR) - Nový Zéland predĺži o štyri dni celoštátny lockdown, ktorý zaviedli minulý týždeň po tom, ako sa tam vyskytol prvý prípad komunitného prenosu koronavírusu SARS CoV-2 za posledný polrok. Oznámila to v pondelok premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová, informovala stanica ABC News.



Celoštátny lockdown tak na Novom Zélande potrvá do tohto piatku (27. augusta), kedy vláda opäť posúdi pandemickú situáciu a rozhodne, či sa lockdown bude predlžovať.



V hlavnom meste krajiny v Auckland, v ktorom minulý utorok (17. augusta) prvý prípad komunitného prenosu zaznamenali, potrvá locdown ešte dlhšie, a to až do utorka budúceho týždňa (31. augusta), uvádza ABC.



"Najbezpečnejšou možnosťou pre nás všetkých je teraz držať sa tohto kurzu (locdownu) dlhšie... Ostáva rad nezodpovedaných otázok a pri delte potrebuje väčšiu istotu," uviedla Ardernová.



Nový Zéland zaznamenal za posledný deň 35 nových prípadov zákazy koronavírusom SARS CoV-2, čím sa počet osôb infikovaných po objavení nového ohniska tohto ochorenia v meste Auckland zvýšil na 107. S odvolaním sa na novozélandské ministerstvo zdravotníctva o tom informoval v pondelok denník The Guardian.



Z celkovo 107 prípadov evidujú úrady 99 v Aucklande a osem vo Wellingtone. Po celej krajine bolo podľa úradov dohľadaných viac ako 13.200 blízkych kontaktov infikovaných, ktorí už podstúpili alebo ešte podstúpia testy na koronavírus.



Prípad komunitného prenosu koronavírusu na Novom Zélande, za ktorý je zodpovedný koronavírusový variant delta, zistili minulý týždeň u muža v meste Auckland. Vírus sa však z Aucklandu rozšíril aj do hlavného mesta Wellington.



Naposledy bolo komunitné šírenie koronavírusu na Novom Zélande zaznamenané 28. februára. Odvtedy sa infikovaných podarilo vždy identifikovať vďaka prísnym hraničným kontrolám.



Nový Zéland s takmer piatimi miliónmi obyvateľov sa považuje za jednu z najúspešnejších krajín na svete v súvislosti so zvládnutím pandémie koronavírusu. Od začiatku pandémie tam zaznamenali len 26 úmrtí, napísala agentúra DPA.