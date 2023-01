Novozélandský premiér Hipkins predstavil zmeny vo vláde

Wellington 31. januára (TASR) — Novozélandský premiér Chris Hipkins v utorok oznámil zloženie svojho kabinetu, v ktorom časť ministrov pôsobila v predchádzajúcej vláde Jacindy Ardernovej. Uviedol, že jeho tím sa zameria na každodenné problémy Novozélanďanov, ako sú rastúce životné náklady, informovala agentúra AP.



Významnými zmenami je vznik ministerskej funkcie pre mesto Auckland, zrušenie postu vytvoreného z dôvodu pandémie choroby COVID-19 i Hipkinsov prísľub, že Nový Zéland bude v regióne južného Tichomoria aktívnejší.



V súvislosti s tým Hipkins zbavil ministerku zahraničných vecí Nanaiu Mahutaovú niektorých povinností. "Očakávam, že bude viac cestovať," povedal Hipkins, narážajúc na to, že keď nastúpila do funkcie, hranice Nového Zélandu boli pre pandémiu uzavreté.



Premiér tiež vyhlásil, že Nový Zéland môže prosperovať len vtedy, ak bude prosperovať aj Auckland. Toto portfólio dostal na starosť Michael Wood.



Hipkins potvrdil Granta Robertsona vo funkcii ministra financií, pričom vyzdvihol, že sa postaral o to, aby "novozélandské domácnosti a podniky prekonali najväčší hospodársky šok od čias Veľkej hospodárskej krízy".



"Jeho pevná ruka v ekonomike zabezpečila, že máme jednu z najnižších mier nezamestnanosti v dejinách," ocenil novozélandský premiér.



Medzi členmi kabinetu, ktorí si v rámci reorganizácie "polepšili", je Ayesha Verrallová, vymenovaná za ministerku zdravotníctva. V predchádzajúcej vláde mala na starosti opatrenia na obmedzenie šírenia covidu i inovatívne úsilie Nového Zélandu zamerané na obmedzenie nákupu cigariet mladými ľuďmi.



Líder opozičnej pravicovej strany ACT David Seymour sa už nechal počuť, že výmena niektorých ľudí vo vláde pre Novozélanďanov nič nezmení, lebo sa nemení spôsob správy verejných vecí.



Chris Hipkins sa stal 41. novozélandským premiérom po nečakanej rezignácii charizmatickej Jacindy Ardernovej.