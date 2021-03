Novozélandská premiérka vyzýva k nahlasovaniu porušenia opatrení

Wellington 1. marca (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová vyzvala v pondelok obyvateľov svojej krajiny, aby nahlasovali porušenia protipandemických opatrení. Verejnosť totiž pobúrili správy o porušovaní vládnych nariadení jednotlivcami, v dôsledku čoho v najväčšom novozélandskom meste Auckland opäť zaviedli lockdown. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa Ardernovej sú priestupky vedúce už k druhému lockdownu v Aucklande za posledný mesiac neprípustné. Uviedla, že niektorí z ľudí, medzi ktorými sa začala šíriť nákaza, ignorovali jasné pokyny. Nielenže nedodržali karanténu, ale neposkytli ani presné informácie týkajúce sa vystopovania ľudí, s ktorými boli v kontakte.



"Týchto jednotlivcov teraz kritizuje celý národ, nepochybne to má následky," povedala Ardernová novinárom. Dodala, že udržanie vírusu pod kontrolou si vyžaduje spoluprácu všetkých ľudí. "Ak to znamená nahlásenie člena rodiny alebo kolegu z dôvodu, že nedodrží pravidlá, mali by sme to urobiť. Robte to vľúdne, ale robte to," povedala.



V Aucklande, kde v sobotu zistili nový prípad nákazy koronavírusom zatiaľ neznámeho pôvodu, od nedele najmenej na týždeň znova zaviedli lockdown. Úrady tam v súvislosti s novým zhlukom infekcie evidujú 15 prípadov, z toho 12 je aktívnych, píše AFP.



V najväčšom meste Nového Zélandu zaviedli lockdown aj 14. februára - po tom, čo medzi tamojšími obyvateľmi zistili tri prípady koronavírusovej infekcie. Obmedzenia uvoľnili už o tri dni. Sobotňajší nový prípad však nesúvisí s týmto zhlukom troch prípadov, a práve to prinútilo úrady opäť pristúpiť k lockdownu.



Nový Zéland pritiahol pozornosť sveta svojím ukážkovým zvládaním pandémie, predovšetkým vďaka včasným a dôrazným krokom. Ostrovná krajina s približne piatimi miliónmi obyvateľov zaznamenala celkovo 2016 prípadov nákazy a 26 úmrtí na covid.