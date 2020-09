Nový Zéland znižuje stupeň pohotovosti vo väčšine krajiny na najnižší

Wellington 21. septembra (TASR) - Premiérka Jacinda Ardernová presunula od pondelka väčšinu Nového Zélandu na najnižší stupeň pohotovosti v súvislosti s novým druhom koronavírusu a vyhlásila, že krajina smeruje k odstráneniu ochorenia COVID-19. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Ardernová oznámila, že na Novom Zélande klesne v priebehu pondelka stupeň pohotovosti na prvý zo štvorstupňového systému, okrem mesta Auckland, kde sa nedávno nákaza koronavírusom SARS-CoV-2 znovu objavila.



"Vďaka nášmu kolektívnemu správaniu sa nám podarilo dostať koronavírus pod kontrolu," povedala Ardernová, ktorej vláda si za podniknuté kroky a reakciu na nákazu vyslúžila medzinárodné uznanie.



Rozhodnutie znamená, že masové zhromaždenia sa môžu konať bez obmedzení, napríklad aj prvý ragbyový zápas tradičných súbojov s Austráliou s názvom Bledisloe Test 11. októbra vo Wellingtone, keď sa majú proti sebe postaviť novozélandské národné ragbyové družstvo mužov All Blacks a Austrálčania.



Nový Zéland zaznamenal len 25 úmrtí na COVID-19 medzi piatimi miliónmi obyvateľov, pričom v pondelok nehlásil žiadne nové prípady nákazy koronavírusom.



Vírus sa už podľa presvedčenia novozélandských odborníkov podarilo v jednom období odstrániť, keď Nový Zéland nemal 102 dní žiadny komunitný prenos. Bolo to vďaka prísnej celoštátnej karanténe (lockdownu), ktorá trvala od konca marca do konca mája.



Ardernová povedala, že zlikvidovanie nákazy bolo vždy cieľom Nového Zélandu.



"Analýza vypracovaná pre ministerstvo zdravotníctva naznačuje, že je šanca 50 na 50, že koncom tohto mesiaca už bude nákaza znovu odstránená," dodala premiérka.



Ešte však "treba viac času" na odstránenie infekcie v meste Auckland s 1,5 milióna obyvateľmi, kde neústupčivo pretrváva zhluk infekcií, ktoré zistili minulý mesiac, uviedla Ardernová.



Pôvod zhluku prípadov v Aucklande je stále neznámy, ale zdravotnícke úrady tvrdia, že to nie je ten istý kmeň, aký sa vyskytoval tento rok už skôr.



Ardernová tiež uviedla, že napriek záhade sa vďaka rozsiahlemu testovaniu a účinnému vyhľadávaniu kontaktov darí tento zhluk prípadov držať pod kontrolou.



Stupeň pohotovosti v Aucklande v stredu 16. septembra mierne znížili z 2,5 na 2, čo znamená, že maximálny počet ľudí na spoločenských zhromaždeniach sa zvýšil z desať a 100.



Situácia s koronavírusom v meste sa prehodnocuje raz za dva týždne, takže je možnosť, že 7. októbra sa pridá k zvyšku krajiny, ktorá je na stupni 1.