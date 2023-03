Nový Zéland preveruje správy o smrti svojho občana na Ukrajine

Wellington/Kyjev 21. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí Nového Zélandu oznámilo, že sa k nemu dostali "správy" o smrti Novozélanďana na Ukrajine. Zatiaľ ich však nemohlo oficiálne overiť. V utorok o tom informuje TASR podľa portálu britského denníka The Guardian.



Novozélandské médiá vrátane verejnoprávneho Radio New Zealand uviedli, že mŕtvym je bývalý vojak. Ministerstvo obrany sa k tejto informácii odmietlo vyjadriť. Vo vojne na Ukrajine Nový Zéland nemá nasadených svojich vojakov.



V prípade potvrdenia správy by išlo o tretieho Novozélanďana, ktorý zahynul v bojoch na Ukrajine. Vlani v auguste tam zomrel Dominic Abelen, ktorý armáde neoznámil, že cestuje na Ukrajinu, a nežiadal ani o povolenie na vycestovanie. Abelen sa počas svojho neplateného voľna nechal naverbovať ako zahraničný bojovník.



V januári prišiel o život počas záchrannej misie humanitárny pracovník Andrew Bagshaw, ktorý mal dvojité britsko-novozélandské občianstvo a žil dovtedy v meste Christchurch na Novom Zélande.