Nový Zéland prevzal od rodičov-antivaxerov starostlivosť o choré dieťa

Wellington 7. decembra (TASR) - Novozélandské úrady v stredu prevzali do dočasnej starostlivosti dieťa, ktorého rodičia zablokovali život zachraňujúcu operáciu, pretože potenciálni darcovia krvi môžu byť očkovaní proti chorobe COVID-19.



Agentúra AFP spresnila, že najvyšší súd v Aucklande nariadil, aby šesťmesačné "dieťa W" bolo v čiastočnej opatere štátu, čo umožní uskutočniť operáciu na odstránenie srdcovej poruchy známej ako stenóza pľúcnej chlopne.



Chirurgický zákrok bol odložený, pretože rodičia dieťaťa nechceli, aby mu bola transfúzne podaná krv, ktorá by mohla pochádzať od darcu očkovaného mRNA vakcínou, informuje TASR.



Dieťa zostane čiastočne zverené úradom a lekárov až do svojho zotavenia sa z operácie - prinajmenšom do konca januára.



Rodičia zostávajú opatrovníkmi dieťaťa "na všetky ostatné účely" a budú informovaní o stave a liečbe dieťaťa W, uvádza sa v rozhodnutí súdu.



Zdravotnícke orgány zamietli žiadosť rodičov o transfúziu krvi od neočkovanej osoby s odôvodnením, že je to nepraktické a zbytočné.



Novozélandská transfúzna služba nerozlišuje medzi darcami očkovanými alebo neočkovanými proti covidu, pretože použitie krvi od očkovanca pri transfúzii nepredstavuje žiadne dodatočné riziko.



Reakcia Nového Zélandu na pandémiu covid je všeobecne považovaná za jednu z najúspešnejších na svete: krajina mala nízku smrtnosť na toto ochorenie aj pred spustením očkovacieho programu. Epidemiologické opatrenia na Novom Zélande zahŕňali aj prísne cestovné obmedzenia a lockdowny a vyvolali aj obavy z narušenia občianskych slobôd, čo podnietilo vznik malých, ale priebojných skupín proti očkovaniu a obmedzovaniu slobôd.