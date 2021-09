Nový Zéland prijal zákon kriminalizujúci plánovanie terorizmu

Wellington 30. septembra (TASR) - Nový Zéland prijal vo štvrtok nový zákon, ktorý kriminalizuje plánovanie teroristického útoku. K zmene protiteroristickej legislatívy došlo necelý mesiac po útoku v supermarkete na predmestí v Aucklande, pri ktorom útočník pobodal päť ľudí. Informovali o tom agentúry Reuters a AP.



Pre zvýšené obavy z teroristických útokov "osamelých vlkov" sa Nový Zéland mesiace pokúšal o zmenu protiteroristickej legislatívy. Prijatie nového zákona však poslanci tamojšieho parlamentu urýchlene prerokovali po tom, ako 32-ročný Ahamed Aathil Mohamed Samsudeen (Ahmad Ádil Muhammad Šamsuddín) zranil pri útoku z 3. septembra zranil nožom päť osôb. Dvaja ďalší ľudia utrpeli zranenia, keď sa dav nakupujúcich pokúšal v panike uniknúť pred útočníkom.



Ako uvádza agentúra AP, po Samsudeenovom útoku novozélandská premiérka Jacinda Ardernová prisľúbila, že nový protiteroristický zákon by parlament mal stihnúť schváliť do konca septembra.



Na základe novej právnej normy hrozí páchateľovi z plánovania teroristického útoku až sedemročné väzenie. Zákon kriminalizuje aj cestovanie z Nového Zélandu a naň za účelom realizácie či pripravovania sa na útok.



Radikál inšpirovaný ideológiou tzv. Islamského štátu zaútočil na zákazníkov v supermarkete nožom, ktorý si vzal z regálu. Policajti ho krátko nato zastrelili.



Samsudeen prišiel na Nový Zéland na študentské víza v roku 2011. Od roku 2016 bol päť rokov monitorovaný tamojšími úradmi, z toho strávil tri roky vo väzení. Prepustili ho v júli a odvtedy bol 53 dní pod policajným dohľadom. Napriek tomu však polícia nenašla zákonný dôvod na jeho zadržanie.



Samsudeen sa dostal do pozornosti polície po tom, ako na acebooku vyjadril sympatie s teroristickými útokmi. Podľa agentúry AP ho v roku 2017 zatkli na letisku v Aucklande, keď smeroval do Sýrie. Podľa úradov sa zrejme chcel pridať k bojovníkom Islamského štátu. Neskôr ho však prepustili na kauciu. V roku 2018 ho zatkli za prechovávanie noža a nežiaducich materiálov. Úrady vtedy nevylúčili, že môže plánovať individuálny útok.



Hoci Srílančan vo väzení zaútočil na dozorcov, pokusy obviniť ho na základe zákona o potláčaní terorizmu neboli úspešné.