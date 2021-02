Proti koronavírusu zaočkovali prvých 25 zdravotníkov

Welllington 19. februára (TASR) - Na Novom Zélande v piatok zaočkovali prvých 25 ľudí proti koronavírusu. Informovalo o tom tamojšie ministerstvo zdravotníctva, píše agentúra DPA.



Vakcínu dostali zdravotníci v najľudnatejšom meste Auckland, ktorí od soboty sami začnú očkovať ostatných obyvateľov.



Na Novom Zélande sa zatiaľ očkuje jedinou schválenou vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech. Do troch týždňov tam plánujú zaočkovať zhruba 12.000 osôb, ktoré vo svojom zamestnaní prichádzajú do kontaktu s inými ľuďmi, následne ju dostanú rodinní príslušníci, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti.



Novozélandský rezort zdravotníctva počíta s tým, že očkovanie potrvá v krajine jeden rok. "Nesúťažíme o to byť prví, ale sme odhodlaní zabezpečiť bezpečný a včasný prístup k vakcínam proti (ochoreniu) COVID-19 pre všetkých," povedal Ashley Bloomfield z ministerstva zdravotníctva.



Nový Zéland zaznamenal od začiatku pandémie 2348 prípadov nákazy a 26 úmrtí.