Nový Zéland ruší ozbrojené hliadky, ľudia sa obávali scén ako z USA

Wellington 9. júna (TASR) - Novozélandská polícia v utorok oznámila, že nebude pokračovať v ozbrojenom hliadkovaní, ktoré spustila po vlaňajšom útoku na mešitu v meste Christchurch, pri ktorej zahynulo 51 ľudí. Dôvodom je kritika, podľa ktorej by mohlo nasadzovanie ozbrojených hliadok podobne ako v USA viesť k militarizácii bezpečnostných zložiek, píše agentúra AFP.



Polícia v tejto tichomorskej krajine zvyčajne hliadkuje bez strelných zbraní, no skúšobné nasadenie ozbrojených hliadok prišlo po tom, čo osamelý strelec v marci 2019 zavraždil 51 moslimských veriacich.



V tom čase polícia uviedla, že táto najhoršia masová streľba v novodobej histórii Nového Zélandu natoľko zmenila operačné prostredie, že schopnosť rýchleho nasadenia ozbrojených jednotlivcov počas vysoko rizikových incidentov sa pre ňu stala potrebnou.



Nasadenie ozbrojených hliadok sa stretlo s nesúhlasom niektorých Novozélanďanov, ktorí nie sú zvyknutí na interakciu s ozbrojenými policajtmi. Ide najmä o Maoriov a iné tichomorské komunity, ktoré tvrdia, že do kontaktu s ozbrojenými hliadkami by sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostávali práve oni.



Premiérka Jacinda Ardernová uviedla, že je "úplne proti rutinnému ozbrojovaniu polície", aj keď podľa nej je nasadzovanie hliadok záležitosťou bezpečnostných zložiek.



Policajné metódy sú po úmrtí Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel po zatknutí v americkom štáte Minneapolis, momentálne v centre záujmu celosvetovej verejnosti. Jeho smrť vyvolala vlnu protestov proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.



Nový Zéland sprísnil po streľbe z Christchurchu zákony týkajúce sa vlastníctva strelných zbraní vrátane zákazu vlastníctva vojenských poloautomatických pušiek. Polícia zároveň dohliada na vládny program hromadného odkupovania zbraní od občanov, počas ktorého už bolo odkúpených približne 56.000 zbraní. Podľa spravodajskej televízie CNN to novozélandskú vládu stálo približne 102,2 milióna dolárov.