Nový Zéland ruší takmer všetky protipandemické opatrenia

Wellington 12. septembra (TASR) - Návštevníci Nového Zélandu už nebudú na vstup do krajiny potrebovať potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19. V pondelok to oznámila novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.



V krajine sa nebude vyžadovať ani povinné prekrytie horných dýchacích ciest v interiéroch či exteriéroch, s výnimkou zariadení zdravotnej starostlivosti a domovov sociálnych služieb pre seniorov. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Nastal čas obrátiť list... a žiť bez obmedzení, ktoré sme až doteraz uplatňovali," uviedla Ardernová.



Návštevníci Nového Zélandu už po príchode do krajiny nebudú musieť absolvovať test na covid a následne ho opakovať po piatich dňoch. Takéto opatrenie už nebude povinné, len odporúčané.



Novozélandské úrady menia aj obmedzenia týkajúce sa povinnej karantény po pozitívnom teste. Podľa najnovších pravidiel sa budú musieť na sedem dní izolovať len samotní nakazení, ich rodinných príslušníkov sa karanténa týkať nebude. Musia si však urobiť test.



Nový Zéland takmer úplne uzatvoril svoje hranice v marci 2020. Opätovne ich otvoril v júli tohto roka.



V tejto ostrovnej krajine, ktorá má päť miliónov obyvateľov, zaznamenali od začiatku pandémie 1,7 milióna prípadov nákazy koronavírusom a takmer 2000 úmrtí na covid.