Nový Zéland sa ospravedlnil za útoky proti migrantom

Jacinda Ardernová, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Auckland 1. augusta (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová sa v nedeľu oficiálne ospravedlnila za útoky proti prisťahovalcom z tichomorských ostrovov v 70. rokoch 20. storočia.Takzvané "(Dawn Raids) boli zamerané voči osobám, ktorých vstupné víza na Nový Zéland prekročili platnosť, čo viedlo k ich deportovaniu do krajiny pôvodu, píše stanica BBC.Útoky boli namierené najmä proti imigrantom z tichomorských ostrovov, a to napriek tomu, že väčšinu prisťahovalcov s prekročenou platnosťou vstupných víz tvorili ľudia z Británie, Austrálie a Juhoafrickej republiky (JAR).Ardernová v tejto súvislosti vydala "Komunity tichomorských ostrovanov na Novom Zélande stále "" tejto politiky, uviedla premiérka. Podľa vlastných slov dúfa, že toto ospravedlnenie "tejto kapitoly novozélandských dejín.Ardernová vystúpila s prejavom na stretnutí dotknutých rodín, hodnostárov z pacifických ostrovov a miestnych vládnych predstaviteľov v Aucklande.Inkriminované útoky sa začali začiatkom 70. rokov, pričom ich vykonávateľmi boli vládne sily, ktoré ich uskutočňovali v skorých ranných hodinách v domovoch a na pracoviskách ľudí s prekročenou platnosťou svojich vstupných víz.Nový Zéland po druhej svetovej vojne prijal tisícky migrantov z tichomorských ostrovov s tým, že potreboval pracovnú silu pre svoju rozvíjajúcu sa ekonomiku. Podľa vládnych štatistík prišlo na Nový Zéland do roku 1976 vyše 50.000 ľudí z pacifických ostrovov.Hospodárska kríza na začiatku 70. rokov však spôsobila nárast nezamestnanosti a niektorí politici aj médiá začali migrantov inzultovať.Útoky sa začali v roku 1974 a trvali počas celého desaťročia. Táto politika vyvolala čoraz silnejšiu kritiku zo strany náboženských, politických a občianskych skupín. Útoky sa skončili začiatkom 80. rokov.