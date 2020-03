Samojského domorodého náčelníka uznal novozélandský súd vinným

Wellington 17. marca (TASR) - Samojského domorodého náčelníka Josepha Auga Matamatu uznal novozélandský súd vinným z obchodovania s bielym mäsom a otroctva. Uviedol to v utorok britský denník The Guardian.



Ide o vôbec prvý prípad rozsudku vyneseného pre obchod s bielym mäsom a otroctvo súčasne.



Matamata sa podľa súdu spomínaných trestných činov dopustil v období medzi rokom 1994 a aprílom minulého roka, keď prepašoval zo Samoy na Nový Zéland 13 osôb, pričom najmladšia mala len 12 rokov. Cieľom bolo Matamatovo vlastné obohatenie.



"Obetiam Matamata sľúbil prácu v záhrade alebo školenie na Novom Zélande a zaplatil za ich letenky a víza. Po príchode museli pre Matamatu pracovať dlhé hodiny, často sedem dní v týždni bez akéhokoľvek platu," uviedol prokurátor Clayton Walker.



Matamatov právnik argumentoval zodpovednosťou, ktorá plynula z jeho postavenia náčelníka. Tá mu ukladala povinnosť zabezpečiť živobytie pre celé rodiny jeho kmeňa. V samojskej kultúre je podľa neho normálne, aby sa členovia rodiny poskladali na pomoc iným.



Všetkých 13 obetí na súde uviedlo, že museli pracovať v Matamatovom dome na Novom Zélande, kde žili v stráženej ohrade za zamknutou bránou. Nebolo im dovolené odísť ani sa bez povolenia nemohli s nikým rozprávať vrátane svojej rodiny na Samoe.



Takisto boli vystavení verbálnemu a fyzickému násiliu v prípade, že pracovali pomaly alebo práca nebola dokončená podľa Matamatových predstáv.



Domorodý náčelník všetky obvinenia odmietol. Obete podľa neho prišli na Nový Zéland na prázdniny a sám nemal kontrolu nad tým, či niektorý z nich ostal, alebo odišiel. Ohrada podľa neho slúžila na ochranu "jeho rodiny", ako mu to ukladalo jeho postavenie náčelníka.



Matamata bol celkovo obvinený z 24 bodoch. Súd ho uznal vinným v 23 z nich. Výšku trestu by sa mal dozvedieť v máji.