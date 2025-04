Nový Zéland si želá, aby USA zostali aktívnym partnerom v Tichomorí

Wellington 13. apríla (TASR) - Nový Zéland potrebuje Spojené štáty ako aktívneho partnera v ázijsko-tichomorskom regióne. Vyhlásil to v nedeľu minister zahraničných vecí Winston Peters, ktorý v rámci cesty po oblasti navštívil Havaj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Nový Zéland a USA spolupracujú v Tichomorí, aby vyvážili rastúci vplyv Číny. Niektorí novozélandskí zákonodarcovia však majú obavy, čo bude zmena administratívy v Spojených štátoch a pozastavenie financovania pomoci znamenať pre tento región.



Šéf novozélandskej diplomacie navštívil USA v marci. Vo Washingtone sa stretol so svojím americkým náprotivkom Marcom Rubiom, poradcom Bieleho domu pre národnú bezpečnosťou Mikeom Waltzom i ďalšími predstaviteľmi administratívy a Kongresu.



Po týchto stretnutiach vyhlásil, že vzťahy Nového Zélandu s USA majú „pevný“ základ v „najnáročnejšom strategickom prostredí za posledné desaťročie“.



Na Honolulu pricestoval v rámci týždňovej cesty po Tichomorí spolu so skupinou novozélandských politikov. Povedal, že posolstvo, ktoré chce USA odovzdať, je, že „Nový Zéland si želá, ba dokonca potrebuje, aby Spojené štáty zostali aktívnym, angažovaným a konštruktívnym partnerom v Indopacifiku“.



„Tešíme sa na ďalší konštruktívny dialóg v nasledujúcich dňoch,“ dodal Peters podľa vyhlásenia, ktoré citovala agentúra Reuters.