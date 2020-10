Nový Zéland sľúbil zákaz tzv. terapie na zmenu sexuálnej orientácie

Wellington 5. októbra (TASR) - Novozélandská stredoľavicová vláda premiérky Jacindy Ardernovej v pondelok prisľúbila, že ak v októbrových parlamentných voľbách zvíťazí, zruší tzv. konverzné terapie, ktorých cieľom je zmena pohlavnej orientácie či rodovej identity príslušníkov menšín.



Ako si všíma agentúra Reuters, táto kontroverzná "liečba", ktorá škodí a stigmatizuje lesby, homosexuálov, bisexuálov či transsexuálov (LGBT), má však na Novom Zélande stúpencov.



Nedávny prieskum ukázal, že viac než jeden zo šiestich respondentov bol už podrobený úsiliu psychiatrov či psychológov s cieľom zbaviť ho transbinárnej alebo nebinárnej identity, uviedol poslanec Tamati Coffey.



"Konverzná terapia sa spája s vážnymi problémami duševného zdravia vrátane depresie, úzkosti a samovražedných myšlienok - preto bude opätovne zvolenou labouristickou vládou zakázaná," uviedol vo vyhlásení Coffey.



Ardernovej vláda vedená labouristami, ktorá je v koalícii so Stranou zelených a s protiprisťahovaleckým zoskupením Nový Zéland na prvom mieste (NZF), sa všeobecne považuje za víťaza nastávajúcich volieb, ktoré sa na Novom Zélande budú konať 17. októbra.



Ardernová v minulosti vyjadrila podporu zákazu konverznej terapie. Hoci bola vychovaná ako mormónka, túto cirkev opustila - jednak pre konzervatívny názor mormónov na komunitu LGBT a jednak v rámci solidarity so svojimi homosexuálnymi priateľmi.



V niekoľkých štátoch USA, ako Kalifornia, Colorado, New York a Washington, je konverzná terapia zakázaná.