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Nový Zéland spochybnil obvinenie Ruska zo špionáže
Spravodajská služba Nového Zélandu spochybnila tvrdenia Moskvy, že Wellington zverboval muža, aby odovzdával citlivé informácie z Ruska.
Autor TASR
Wellington 28. júla (TASR) - Spravodajská služba Nového Zélandu v utorok spochybnila tvrdenia Moskvy, že Wellington zverboval muža, aby odovzdával citlivé informácie z Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) tvrdí, že zadržala muža žijúceho v meste Chabarovsk na juhovýchode krajiny, ktorý odovzdával informácie špiónom Nového Zélandu.
Tento Rus podľa FSB aktívne kontaktoval novozélandskú spravodajskú službu a Wellington ho presvedčil, aby mu podával informácie, ktoré by mohli poškodiť bezpečnosť Ruskej federácie.
Novozélandská bezpečnostná služba uviedla, že má „dlhodobú prax nevyjadrovať sa k tomu, čo je alebo nie je predmetom spravodajských operácií“.
„Treba tiež poznamenať, že ruské štátne médiá často nie sú najspoľahlivejším zdrojom presných informácií,“ dodala.
Predseda novozélandskej vlády Christopher Luxon konštatoval, že sa bude riadiť zaužívanou praxou a nebude sa vyjadrovať k otázkam spravodajských služieb.
AFP informuje, že aj keď Nový Zéland zvyčajne nie je spájaný so sofistikovanými operáciami, je súčasťou aliancie Five Eyes združujúcej spravodajské služby Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov.
Novozélandský odborník na medzinárodné vzťahy Alexander Gillespie tvrdí, že táto ostrovná krajina má určitú históriu špionáže, ale takmer vždy ide o prípady, že je špehovaná. „História ukazuje, že Rusko špehovalo nás, nie naopak,“ povedal pre AFP.
Spomínané zadržanie muža službou FSB môže byť podľa experta v Rusku využité na vykonštruovaný medializovaný súdny proces s cieľom očierniť novozélandskú vládu. Dodal, že vzťahy medzi Moskvou a Wellingtonom by sa v prípade vyhrotenia situácie mohli ešte viac zhoršiť. Nový Zéland totiž patrí medzi krajiny, ktoré uvalili na Rusko sankcie v reakcii na jeho inváziu na Ukrajinu.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) tvrdí, že zadržala muža žijúceho v meste Chabarovsk na juhovýchode krajiny, ktorý odovzdával informácie špiónom Nového Zélandu.
Tento Rus podľa FSB aktívne kontaktoval novozélandskú spravodajskú službu a Wellington ho presvedčil, aby mu podával informácie, ktoré by mohli poškodiť bezpečnosť Ruskej federácie.
Novozélandská bezpečnostná služba uviedla, že má „dlhodobú prax nevyjadrovať sa k tomu, čo je alebo nie je predmetom spravodajských operácií“.
„Treba tiež poznamenať, že ruské štátne médiá často nie sú najspoľahlivejším zdrojom presných informácií,“ dodala.
Predseda novozélandskej vlády Christopher Luxon konštatoval, že sa bude riadiť zaužívanou praxou a nebude sa vyjadrovať k otázkam spravodajských služieb.
AFP informuje, že aj keď Nový Zéland zvyčajne nie je spájaný so sofistikovanými operáciami, je súčasťou aliancie Five Eyes združujúcej spravodajské služby Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov.
Novozélandský odborník na medzinárodné vzťahy Alexander Gillespie tvrdí, že táto ostrovná krajina má určitú históriu špionáže, ale takmer vždy ide o prípady, že je špehovaná. „História ukazuje, že Rusko špehovalo nás, nie naopak,“ povedal pre AFP.
Spomínané zadržanie muža službou FSB môže byť podľa experta v Rusku využité na vykonštruovaný medializovaný súdny proces s cieľom očierniť novozélandskú vládu. Dodal, že vzťahy medzi Moskvou a Wellingtonom by sa v prípade vyhrotenia situácie mohli ešte viac zhoršiť. Nový Zéland totiž patrí medzi krajiny, ktoré uvalili na Rusko sankcie v reakcii na jeho inváziu na Ukrajinu.