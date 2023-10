Novozélandskú firmu uznali za vinnú v prípade výbuchu sopky

Wellington 31. októbra (TASR) - Novozélandskú firmu, ktorá spravovala sopečný ostrov, kde v roku 2019 spôsobil výbuch sopky smrť 22 ľudí, uznali v utorok za vinnú z nedostatočnej ochrany návštevníkov.



Na ostrove White Island, známom aj ako Whakaari, sa nachádzalo približne 50 ľudí, keď tam v decembri 2019 zo sopečného prieduchu vybuchol smrtiaci stĺp horiaceho popola a pary. Erupcia si vyžiadala tiež 25 obetí so závažnými popáleninami.



Súd v Aucklande dospel k záveru, že spoločnosť Whakaari Management dostatočne "nevyhodnotila riziko" pre návštevníkov a neposkytla im príslušné ochranné prostriedky.



"To bolo rozhodujúce pre zaistenie bezpečného priebehu prehliadok," uviedol sudca. Druhé obvinenie týkajúce sa zaistenia bezpečnosti osôb pracujúcich na ostrove zamietol.



Správcovská spoločnosť bola poslednou z 13 osôb a organizácií pôvodne obvinených v súvislosti s katastrofou. Šesť z 13 obvinených vrátane troch bratov, ktorí ostrov vlastnia, už oslobodili.



Výšku trestu pre spoločnosť Whakaari Management, ktorá udelila povolenia na návštevu ostrova, a ďalších šesť strán procesu, ktoré priznali svoju vinu, vynesie súd vo februári budúceho roka. Vinníkom hrozí pokuta do výšky 880.000 amerických dolárov.



Počas desaťtýždňového procesu si súd vypočul, že majitelia ostrova pred katastrofou zarábali na turistoch približne milión novozélandských dolárov (620.000 USD) ročne.



V máji minulého roka očistili od akýchkoľvek pochybení novozélandskú agentúru pre riadenie mimoriadnych udalostí. Od erupcie nesmú na ostrove pristávať žiadne výletné lode ani lietadlá.