Nový Zéland sprísňuje pravidlá udeľovania pracovných víz

Wellington 8. apríla (TASR) - Nový Zéland sa rozhodol sprísniť pravidlá udeľovania tzv. pracovných víz v reakcii na "neudržateľnú" úroveň migrácie. TASR o tom informuje na základe pondelňajšej správy stanice BBC.



Tamojšia ministerka pre imigráciu Erica Stanfordová tvrdí, že správne nastavenie takýchto pravidiel je kľúčové pre obnovu hospodárstva krajiny, akú zamýšľa vláda. Vlani sa na Nový Zéland prisťahovalo 173.000 ľudí, čo je takmer rekordný počet.



V súlade so sprísnenými pravidlami musia teraz žiadatelia o pracovné víza vo väčšine prípadov spĺňať požiadavky týkajúce sa znalostí a pracovných skúseností. Žiadatelia bez vyššej kvalifikácie potrebujú mať dobrú znalosť anglického jazyka, pričom v krajine môžu po získaní víz zostať tri roky - v porovnaní s predchádzajúcimi piatimi. Potenciálni zamestnávatelia sú povinní uistiť sa, že migranti spĺňajú stanovené požiadavky skôr, než ich príjmu do práce.



Novozélandská vláda zároveň upustila od pôvodného zámeru pridať 11 pracovných pozícií, napríklad ako zvárač, montér či sústružník a podobne, do zoznamu povolaní, v prípade ktorých by bolo umožnené udeliť žiadateľom zrýchlené povolenie na pobyt v krajine.



Ministerka Stanfordová uviedla, že nové pravidlá sú akýmsi začiatkom komplexnejšieho pracovného programu, ktorého zámerom je vytvorenie lepšieho imigračného systému. Majú podľa jej slov tiež pomáhať aj v rámci predchádzania vykorisťovania migrujúcich pracovníkov.



Vláda chce podľa Stanfordovej prilákať a udržať si vysokokvalifikovaných migrujúcich pracovníkov, ako napríklad stredoškolských učiteľov, ktorých je nedostatok. Zároveň však chce zabezpečiť, aby boli Novozélanďania uprednostňovaní pro získavaní takých pracovných miest, kde nie je nedostatok kvalifikovaných síl.



Nový Zéland s 5,3-miliónovou populáciou zažíva prudký nárast migrácie už do konca roka 2022.



Novozélandský premiér Christopher Luxon vlani označil vysokú mieru tzv. čistej migrácie za neudržateľnú. Kritizoval v tomto smere nastavenie systému tzv. migrujúcich pracovníkov, ktorý sa otvoril po covidovej pandémii, a síce práve v čase ekonomického poklesu.