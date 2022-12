Nový Zéland spúšťa vyšetrovanie na zhodnotenie opatrení proti Covid-19

Wellington 5. decembra (TASR) - Nový Zéland spúšťa rozsiahle vyšetrovanie, ktoré zhodnotí prijaté opatrenia proti šíreniu koronavírusu a pripraví odporúčania, ako sa pripraviť na prípadné ďalšie pandémie. V pondelok to oznámila novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, informuje agentúra AP.



Podľa premiérky koronavírus predstavuje najväčšie ohrozenie novozélandskej národnej bezpečnosti a ekonomiky od čias druhej svetovej vojny. Podľa nej teraz nastal ten správny čas na preskúmanie rozhodnutí vlády prostredníctvom nezávislého vyšetrovania.



Takzvanú Kráľovskú vyšetrovaciu komisiu povedie v Austrálii pôsobiaci epidemiológ, profesor Tony Blakely spoločne s dvoma bývalými členmi novozélandskej vlády Hekiou Paratovou a Johnom Whiteheadom. Komisia začne pôsobiť od začiatku budúceho roka a na dôkladné preskúmanie celej záležitosti a prípravu správy bude mať 17 mesiacov.



Členovia komisie okrem iného preveria, či Nový Zéland na začiatku pandémie zvolil správny prístup tým, že zaviedol prísne lockdowny a karanténne opatrenia pri vstupe do krajiny.



Táto stratégia nulovej tolerancie covidu bola spočiatku úspešná a Novozélanďania mohli pokračovať vo viac-menej bežnom živote. Po čase sa však ukázalo, že tento postup má aj svoje nevýhody hlavne v ekonomickej a spoločenskej oblasti.



Novozélandská vláda preto vlani v októbri po objavení sa nových nákazlivejších variantov koronavírusu a spustení očkovania upustila od pôvodných striktných opatrení.



Ardernová uviedla, že je potrebné podrobne preskúmať, ktoré prijaté opatrenia boli naozaj účinné a čo by mohlo pomôcť v boji proti budúcim pandémiám. Dodala, že hoci Nový Zéland "nemal nijakú príručku na to, ako zvládnuť covid, jeho obyvatelia sa zjednotili, čo zachránilo životy a živobytie" mnohých ľudí.