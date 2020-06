Streľbe v Aucklande podľahol policajt, ďalší je vážne zranený

Wellington 19. júna (TASR) – Neznámy útočník zastrelil dnes ráno na predmestí novozélandského veľkomesta Auckland neozbrojeného policajta a jeho kolegu postrelil a vážne zranil. K streľbe došlo počas bežnej dopravnej kontroly. Páchateľ následne z miesta činu ušiel v aute aj so spolujazdcom, pričom vozidlom pri úteku ešte narazil do okoloidúceho, ktorého taktiež zranil.



Informovala o tom agentúra AFP s tým, že usmrtený policajt je za vyše desaťročie prvým, ktorý na Novom Zélande zomrel pri výkone služby. Premiérkou Jacindou Ardernovou podľa jej vlastných slov správa otriasla. Vyjadrila sústrasť pozostalým i kolegom policajta.



Dvojica neozbrojených policajtov vykonávala štandardnú dopravnú kontrolu. Z auta, v ktorom sa viezli dve osoby, však vystúpil jeden muž a začal na policajtov strieľať. Jedného z nich zastrelil a ďalšieho postrelil do nohy, kde mu spôsobil vážne zranenia. Pri úteku ešte autom narazil do okoloidúceho človeka, ktorého potom hospitalizovali.



Polícia následne vyhlásila po dvojici osôb v aute rozsiahle pátranie, priľahlú oblasť uzavrela a varovala aj okolité školy i miestnych obyvateľov. Agentúra AFP s odvolaním na vyjadrenie polície informovala, že dvojicu sa zatiaľ nepodarilo dolapiť.



Miestne médiá však informovali, že polícia v súvislosti s incidentom vykonala na predmestí domovú prehliadku a zatkla dve osoby. Podľa týchto správ však úrady dosiaľ oficiálne nepotvrdili či sú zadržanými útočník a jeho spolujazdec.



Usmrtený policajt bol v poradí 23. policajtom, ktorého na Novom Zélande zastrelili od roku 1890 počas výkonu práce. Posledného zastreleného policajta pritom v krajine dosiaľ evidovali v roku 2009.



Na Novom Zélande sa vlani v marci odohral vôbec najhorší teroristický útok v dejinách tejto ostrovnej krajiny. Streľba v dvoch mešitách v meste Christchurch si tam vyžiadala 51 obetí na životoch. Nový Zéland krátko po tomto útoku sprísnil zákony týkajúce sa vlastníctva strelných zbraní vrátane zákazu vlastníctva vojenských poloautomatických pušiek.



Auckland je najväčším novozélandským mestom; žije v ňom zhruba 1,7 milióna ľudí.