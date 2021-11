Muž, ktorý zabil 51 ľudí, zvažuje odvolanie proti doživotnému trestu

Wellington 8. novembra (TASR) - Páchateľ streľby v mešitách v novozélandskom meste Christchurch, ktorá si v roku 2019 vyžiadala 51 životov, zvažuje podanie odvolania voči doživotnému väzenskému trestu. Tvrdí, že svoju vinu priznal pod tlakom zlých podmienok vo väzbe, informovala v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na právneho zástupcu odsúdeného.



Austrálsky belošský rasista Brenton Tarrant bol vlani v auguste odsúdený na Novom Zélande na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia za útok na dve mešity v Christchurchi z 15. marca 2019. Ešte pred začiatkom procesu sa priznal k 51 obvineniam z vraždy, 40 pokusom o vraždu a k jednému obvineniu z terorizmu.



Tarrant (31) bol za tento najzávažnejší prípad masovej streľby v dejinách Nového Zélandu ako vôbec prvý človek v krajine odsúdený na plnohodnotný doživotný trest odňatia slobody.



Právny zástupca Tony Ellis oznámil, že Tarrant zvažuje odvolanie, pretože dohodu o vine a treste podľa vlastných slov uzavrel pod tlakom "nehumánneho a ponižujúceho zaobchádzania", ktorému bol vystavený vo vyšetrovacej väzbe.



Podľa Ellisa bol Tarrant pred začiatkom súdneho procesu zadržiavaný prevažne na samotke bez adekvátneho prístupu k právnikom, informáciám a dokumentácie o celom prípade. Priznanie viny bolo preňho – ako uviedol – najjednoduchším spôsobom, ako sa dostať z tejto situácie.



Ellis preto svojmu klientovi poradil, aby podal odvolanie proti udelenému trestu, v ktorom by argumentoval porušením svojich základných práv a slobôd garantovaných novozélandskými zákonmi.



Podľa jeho rady by tiež mal namietať voči tomu, že bol odsúdený na doživotie, teda na vôbec najprísnejší trest, aký je na Novom Zélande možné udeliť. Takýto trest podľa Ellisa nedáva odsúdenému nijakú nádej, čo je v rozpore s listinou základných práv, ktorá je súčasťou novozélandskej ústavy.



Právnik svoje vyjadrenia – v súlade so želaním svojho mandanta – poskytol len dvom novozélandským médiám: verejnoprávnemu rozhlasu RNZ a spravodajskému serveru Stuff. Na doplňujúce otázky ďalších médií odmietol reagovať.