Novozélandský súd: Hraničné kontroly počas pandémie boli protizákonné

Na archívnej snímke z 30. júla 2020 bezpečnostný pracovník stojí za plotom hotela Crowne Plaza, ktorý sa používa ako karanténne zariadenie v Aucklande. Foto: TASR/AP

Wellington 27. apríla (TASR) - Novozélandský súd v stredu rozhodol, že vláda vo Wellingtone prijala protizákonné opatrenia, čo sa týka hraničných kontrol súvisiacich s pandémiou COVID-19. Prísne reštrikcie podľa verdiktu súdu občanom Nového Zélandu znemožnili návrat domov. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.Sudkyňa Jillian Mallonová v 140-strannom rozhodnutí uviedla, že proces nariaďujúci izoláciu a karanténu neumožnil v dostatočnej miere prihliadnuť na osobné okolnosti ľudí.Mallonová poznamenala, že systém, aký prijala novozélandská vláda, bol síce kľúčovým elementom stratégie v boji proti covidu, avšak kabinet konal, keďže vláda nevzala do úvahy špecifické potreby ľudí.Sťažnosť na vyšší súd vo Wellingtone podala vo februári skupina Grounded Kiwis, lobujúca za zmiernenie proticovidových opatrení na hraniciach, ktoré boli v platnosti od 1. septembra do 17. decembra 2021. Argumentovali tým, že Novozélanďania žijúci v zahraničí boli zbavení práva na návrat do vlasti a niektorí z nich skončili pre viaceré takéto neúspešné pokusy traumatizovaní.Ľudia si museli v prípade, že sa chceli vrátiť na Nový Zéland, rezervovať izbu v jednom z hotelov určených na absolvovanie povinnej karantény. Keďže dopyt výrazne prevýšil ponuku, vláda zaviedla systém založený na princípe lotérie. Spôsobilo to, že desaťtisíce ľudí sa nedokázali dostať do krajiny. Kritici tvrdili, že tento systém bol nespravodlivý. Fungoval tak, že ľudia museli najprv virtuálne zadať číslo svojho pasu, pričom len malé percento z nich nakoniec karanténnu izbu aj dostalo.Pravidlá týkajúce sa povinnej izolácie a karantény boli zrušené pre všetkých Novozélanďanov v polovici marca.