Značka obmedzujúca objímanie v Novom Zélande pobavila internet

Wellington 22. októbra (TASR) – Značka obmedzujúca objímanie na najviac tri minúty umiestnená v zóne na výstup pasažierov z áut na novozélandskom letisku Dunedin sa stala hitom internetu. Niektorí používatelia sa však nad ňou pohoršujú. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Maximálna dĺžka objímania je tri minúty. Na vrúcnejšie lúčenie, prosím, využite parkovisko," uvádza nedávno nainštalovaná značka.



Zákaz dlhých objatí vyvolal emócie najmä na sociálnych sieťach, zástupca letiska však vtipnú značku obhajuje: "Snažíme sa informovať vtipnou a odľahčenou formou a značka toto presne robí," uviedla pre web Stuff generálna manažérka obchodného rozvoja letiska Dunedin Megan Crawfordová.



Prevádzkovatelia letiska v septembri presunuli zónu na výstup pasažierov z áut na iné miesto, aby zvýšili plynulosť premávky a bezpečnosť v okolí terminálu.



Po zmene prišlo nové značenie. Na ďalšej značke stojí: "Lúčenie je ťažké, preto ho urýchlite. Najviac tri minúty."



Reakcie na značky boli väčšinou pozitívne, hoci jeden z používateľov sociálnej siete Facebook uviedol: "Objímacia polícia? To je riadne divné. Objímanie má preukázateľne množstvo pozitív aj pre duševné zdravie. Objímanie by sa malo podporovať, nie odrádzať od neho."



Dunedin s približne 135.000 obyvateľmi je druhým najväčším mestom novozélandského Južného ostrova. Hoci nepatrí medzi destinácie lákajúce turistov, značkám sa podarilo dostať ho do centra pozornosti.