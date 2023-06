Nový Zéland udelil expremiérke Jacinde Ardernovej titul dáma

Wellington 5. mája (TASR) - Nový Zéland v pondelok udelil bývalej premiérke Jacinde Ardernovej titul dáma za jej zásluhy počas pôsobenia v úrade. Je to jedno z najvyšších vyznamenaní v tejto krajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a denníka The Guardian.



Ardenovú ocenili za jej postup pri útokoch na dve mešity v druhom najväčšom novozélandskom meste Christchurch z marca 2019 i za kroky jej vlády počas pandémie koronavírusu.



Nový Zéland v marci 2020 takmer úplne uzatvoril svoje hranice a opätovne ich otvoril v júli 2022. Zaradil sa medzi krajiny s najnižšími počtami úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19.



Ardernová túto poctu prijala, uviedla však, že má pri tom rozporuplné pocity, píše The Guardian. "Množstvo z vecí, ktorými sme si ako národ za posledných päť rokov prešli, bolo viac o nás, ako o jednom jednotlivcovi," povedala. Poďakovala sa svojej rodine, kolegom a ľuďom, ktorý ju podporovali počas najnáročnejšej a najnaplňujúcejšej úlohy v jej živote.



Labouristická politička Ardernová stála na čele novozélandskej vlády od októbra 2017 do 25. januára 2023. Svoje rozhodnutie odísť z funkcie nečakane oznámila v januári len niekoľko dní vopred s vysvetlením, že už nemá energiu na ďalšie pôsobenie v politike.



V apríli oznámila, že dočasne odchádza do akademického prostredia a strávi jeden semester ako účastníčka vedeckých štipendijných programov Harvardovej univerzity.



Nový Zéland v pondelok oznámil držiteľov vyznamenaní na počesť britského kráľa Karola III., ktorý je aj oficiálnou hlavou tohto ostrovného štátu. Rad za zásluhy bol udelený aj jeho manželke kráľovnej Camille.