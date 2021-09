Nový Zéland ukončí prax odoberania ohrozených detí ich rodinám

Wellington 29. septembra (TASR) - Nový Zéland v stredu oznámil, že rodinám prestane odoberať deti, ktoré úrady považujú za ohrozené. Táto sporná politika sa týka predovšetkým pôvodného obyvateľstva Maoriov, ktorí ju dlhodobo kritizujú, píše agentúra Reuters.



Deti považované za ohrozené – väčšinou potomkov Maoriov – na Novom Zélande už desaťročia umiestňujú do štátnej starostlivosti, a to i napriek tomu, že Maoriovia tento proces označujú za rasistický a ide podľa nich o dedičstvo kolonizácie.



Šéf ministerstva pre deti Kelvin Davis v stredu uviedol, že vláda prijala všetky odporúčania ministerskej poradnej rady, týkajúce sa zlepšenia systému ochrany detí a starostlivosti o ne. Ako zhodnotili odborníci, odoberanie detí ich rodičom by malo byť používané ako posledná možnosť.



"Táto správa ukončí (prax) odoberania (detí), akú sme poznali doteraz," povedal Davis vo vyhlásení. Dodal, že v budúcnosti sa úsilie v tejto sfére zameria na prevenciu takýchto prípadov v rámci samotných komunít.



V rokoch 2019–2020 sa do starostlivosti štátu dostalo podľa údajov z webu príslušného ministerstva 1334 detí, pričom zhruba 60 percent z nich tvorili Maoriovia. V roku 2019 vyšli tisíce Maoriov na protest do ulíc po správach, že ministerstvo pre deti sa jednej matke v nemocnici pokúsilo vziať jej novorodenca.



Samotná komunita Maoriov nazvala tieto deti "ukradnutou generáciou". Narážali pritom na pôvodných obyvateľov Austrálie, ktorí boli násilne odoberaní ich rodinám v rámci oficiálnej politiky asimilácie.



Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, považovaná za významnú osobnosť v otázkach práv žien a sociálnej spravodlivosti, založila v roku 2018 komisiu na vyšetrenie prípadov zneužívania mladých ľudí žijúcich v starostlivosti štátu s tým, že Nový Zéland sa musí konfrontovať s "temnou kapitolou" svojich dejín.



Toto vyšetrovanie v decembri ukázalo, že takmer štvrtina z milióna detí, mladých ľudí a zraniteľných dospelých žijúcich od 60. rokov 20. storočia do začiatku 2. tisícročia v štátnych či cirkevných zariadeniach bola fyzicky a sexuálne zneužívaných.