Novozélandský útočník na mešity sa vzdal práva predniesť reč na súde

Christchurch 26. augusta (TASR) – Austrálsky belošský rasista Brenton Tarrant, ktorý zastrelil vlani v mešitách v novozélandskom meste Christchurch 51 ľudí, sa v stredu na súde vzdal práva prehovoriť na pojednávaní o verdikte a treste. Je to dramatický zvrat v prípade, pretože Tarrantova reč sa očakávala. Informovali o tom tlačové agentúry AFP, AP a DPA.



Súd si vypočul viac než 90 desivých výpovedí preživších obetí a pozostalých.



Tarrant, ktorý minulý týždeň prepustil svojich obhajcov, sa priznal k 51 obvineniam z vraždy, 40 pokusom o vraždu a k jednému obvineniu z terorizmu. Útoky podnikol 15. marca 2019 v mešitách Al Noor a Linwood v Christchurchi.



Obžalovaní na Novom Zélande majú právo predniesť reč na súde a objavili sa špekulácie, že Tarrant využije pojednávanie o rozsudku na spropagovanie svojich extrémistických názorov. To viedlo súd k zavedeniu prísnych obmedzení pre médiá, ktoré o prípade informujú.



Keď sa však sudca Cameron Mander spýtal Tarranta, či chce prehovoriť, ten to odmietol. Celé tri uplynulé dni pojednávania totiž počúval trýznivé a nahnevané výpovede vyše 90 preživších a pozostalých, v ktorých ho neraz nazvali stratený prípad alebo zbabelec.



V Tarrantovom mene prednesie krátke vyhlásenie len právny zástupca určený súdom, potom sudca Mander vo štvrtok oznámi rozsudok.



Útočník sa podľa očakávania stane prvou osobou, ktorá na Novom Zélande dostane doživotný trest bez možnosti predčasného prepustenia.



Krátko predtým, ako sa Tarrant vzdal práva predniesť reč, stál tvárou tvár Abdulovi Azizovi, ktorého oceňujú ako hrdinu, pretože naháňal strelca počas jeho útoku na mešitu vo štvrti Linwood. Aziz ho s nasadením vlastného života odohnal preč a zachránil tak pred smrťou mnoho ďalších modliacich sa ľudí v mešite.



„Videl som strach v jeho očiach, keď utekal o život... Ty poznáš túto tvár, tú, ktorá ťa odohnala," povedal Tarrantovi, ktorý sedel iba o niekoľko metrov ďalej a nijako nereagoval. Takto pasívne sa obžalovaný správal celé tri dni mučivých svedectiev. „Mal by si ďakovať Bohu, že som ťa v ten deň nechytil," dodal Aziz.