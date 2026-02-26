< sekcia Zahraničie
Nový Zéland uvalil sankcie na Irán pre násilné potlačenie protestov
Počet obetí brutálnych zásahov bezpečnostných zložiek proti účastníkom celoštátnych protestov v Iráne podľa americkej Agentúry pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA) presiahol hranicu 7000.
Autor TASR
Wellington/Teherán 26. februára (TASR) - Nový Zéland uvalil na Irán sankcie v súvislosti s násilným potlačením protestov, ktoré sa v januári rozšírili po celej krajine. Minister zahraničných vecí Winston Peters v stredu oznámil, že sa vzťahujú na celkovo 40 osôb, ktoré nebudú môcť do krajiny pricestovať. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Peters povedal, že tieto osoby sa dopustili porušovania ľudských práv. Sú medzi nimi ministri vnútra a spravodajských služieb, generálny prokurátor aj členovia Iránskych revolučných gárd.
„Bolo desivé sledovať brutálne zabíjanie tisícov protestujúcich v Iráne,“ vyhlásil Peters. Nový Zéland sa týmito sankciami podľa neho pripojil k Austrálii, Británii, Kanade, Európskej únii a Spojeným štátom, ktoré na Teherán uvalili podobné cestovné zákazy.
Iránske veľvyslanectvo vo Wellingtone uviedlo, že zákazy sú politicky motivované a „založené na dezinformáciách“. Západné krajiny, ktoré podporili „nátlakové sankcie“ Spojených štátov, nemajú morálne právo poučovať ostatných o ľudských právach, dodala ambasáda vo svojom stanovisku.
Novozélandský vicepremiér David Seymour vo štvrtok reakciu iránskeho veľvyslanectva kritizoval. „Chladnokrvne zavraždili desaťtisíce svojich vlastných občanov, aby si udržali moc... Zaslúžia si všetko, čo ich čaká, a sem určite neutečú,“ napísal v príspevku na Facebooku.
Počet obetí brutálnych zásahov bezpečnostných zložiek proti účastníkom celoštátnych protestov v Iráne podľa americkej Agentúry pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA) presiahol hranicu 7000. Zároveň však dodala, že celkový počet obetí je pravdepodobne ešte vyšší. Iránska vláda zverejnila svoj jediný oficiálny údaj 21. januára, keď informovala o 3117 obetiach.
