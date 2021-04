V apríli na Novom Zélande zaočkujú všetkých pracovníkov na hraniciach

Wellington 12. apríla (TASR) - Novozélandská vláda požaduje, aby boli do konca apríla proti novému koronavírusu zaočkovaní všetci ľudia pracujúci na hraniciach tejto krajiny. Premiérka Jacinda Ardernová v pondelok uviedla, že zamestnávatelia majú zvážiť alternatívne možnosti práce pre tých z nich, ktorí dovtedy zaočkovaní nebudú.



To by podľa agentúry AP mohlo znamenať, že takíto zamestnanci budú z hraníc presunutí do iných častí krajiny, či prípadne aj prepustení.



Ardernová už skôr vytýčila apríl ako konečný termín na očkovanie pracovníkov pôsobiacich v tzv. prvej línii. V pondelok však v tejto súvislosti hovorila ešte dôraznejšie, a to v reakcii na skutočnosť, že sa v jednom karanténnom zariadení nedávno novým koronavírusom nakazili traja zamestnanci.



Nový Zéland úspešne potlačil šírenie tohto vírusu, za najväčšiu hrozbu sa však v súvislosti považujú cestujúci, ktorí sa mohli v zahraničí nakaziť novými variantmi.



Ardernová informovala, že zaočkovaných bolo už 86 percent zamestnancov karanténnych zariadení. To však predstavuje len malú časť z celkového počtu všetkých pracovníkov na hraniciach, uvádza AP.