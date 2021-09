V Aucklande predĺžili lockdown o ďalšie dva týždne

Wellington 20. septembra (TASR) – Nový Zéland predĺži o najmenej dva týždne lockdown vo svojom najväčšom meste Auckland, ktoré sa pred takmer mesiacom stalo novým ohniskom nákazy koronavírusom SARS CoV-2. Niektoré opatrenia sa však zmiernia. Oznámila to v pondelok novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, informovali agentúry AFP a AP.



Podľa Ardenovej sa v Aucklande, ktorý má približne dva milióny obyvateľov, zníži od utorka stupeň výstrahy v súvislosti s koronavírusom zo štvrtého na tretí stupeň. V meste tak naďalej ostanú zatvorené školy a stále platí pre občanov nariadenie pracovať z domu, avšak niektoré pracoviská sa môžu otvoriť a je možné prevádzkovať niektoré bezkontaktné služby, ako napríklad donášku jedla.



„Ak každý zohrá svoju úlohu, môžme naďalej pokračovať v boji (proti vírusu)," uviedla Ardernová.



Nový Zéland zaviedol celonárodný lockdown 17. augusta, keď v Aucklande zaznamenali prvý prípad komunitného prenosu vírusu od februára tohto roka. V krajine odvtedy zaznamenali 1071 prípadov nákazy, z ktorých 337 je v súčasnosti stále aktívnych, píše denník The Guardian.



Väčšina prípadov sa koncentrovala práve v Aucklande, v ostatných častiach krajiny preto začiatkom septembra lockdown ukončili. V Aucklande naďalej denne pribúda približne 20 nových prípadov.



Aspoň prvú dávku vakcíny proti koronavírusu dostalo na Novom Zélande viac ako 71 percent obyvateľov starších ako 12 rokov, pričom plne zaočkovaných je viac ako 37 percent populácie, uvádza The Guardian.



Nový Zéland sa od začiatku pandémie koronavírusu drží stratégie „nulovej tolerancie covidu", vďaka čomu tam doposiaľ evidujú len 27 úmrtí v súvislosti s vírusom SARS CoV-2, píše AFP.