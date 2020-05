V národnom parku na Novom Zélande našli po 18 dňoch dvojicu turistov

Wellington 27. mája (TASR) - Na Novom Zélande našli v stredu dvoch turistov, ktorí sa pred 18 dňami stratili v rozľahlom národnom parku ležiacom na severozápade Južného ostrova. S odvolaním sa na vyjadrenie miestnej polície o tom informovali agentúry DPA a AP.



Dion Reynolds a Jessica O'Connorová sa 9. mája vybrali do národného parku Kahurangi, pričom na túre zamýšľali byť približne päť dní. Nevracali sa však podstatne dlhšie, takže 19. mája po nich začala pátrať polícia i dobrovoľníci.



Polícia do parku vyslala šesť pátracích tímov vrátane piatich expertov a viacerých pátracích psov. Do pátrania boli nasadené aj dve helikoptéry. Pátranie museli v pondelok prerušiť pre silný dážď, v stredu sa však - hneď po svitaní - do oblasti vrátili.



Zachránený pár previezli vrtuľníkom na letisko v meste Nelson, kde zdravotníci skonštatovali, že obaja 23-roční turisti utrpeli len ľahké zranenia. Následne ich hospitalizovali v miestnej nemocnici.



Turistka Heather Simpsonová pre spravodajský portál Stuff nedávno povedala, že dvojica sa zastavila na mieste, kde táborila a odtiaľ pokračovala v túre popri rieke. Podľa nej mala dobrú náladu a z turistiky bola nadšená. Išlo pritom o skúsený pár mladých turistov, ktorý Simpsonovej povedal, že má dostatok jedla na viac dní a hospodáriť s ním bude tak, aby mu zásoby vydržali čo najdlhšie.



Park Kahurangi sa rozprestiera na viac ako 450.000 hektároch a je druhým najväčším na Novom Zélande. Bol jedným z miest, na ktorých sa natáčala legendárna trilógia filmov Pán prsteňov. V niektorých častiach tohto rozľahlého parku nie sú vyznačené turistické chodníky.