V spojitosti s výbuchom sopky na Novom Zélande vzniesli prvé obvinenia

Wellington 30. novembra (TASR) - Novozélandský úrad WorkSafe, ktorý dohliada na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, vzniesol v pondelok niekoľko obvinení v súvislosti s výbuchom ostrovnej sopky White Island z vlaňajšieho decembra, ktorý si vyžiadal 22 obetí na životoch. Informovala o tom agentúra AFP.



Regulačný úrad skúmal, prečo sa v čase výbuchu 9. decembra minulého roku nachádzalo na ostrovnom vulkáne 47 ľudí, najmä austrálskych turistov. Mnohých z nich zasiahol žeravý popol a horúca para.



Novozélandskí vulkanológovia niekoľko týždňov pred nešťastím varovali, že sopka White Island môže kedykoľvek vybuchnúť. "Táto tragická udalosť bola náhla, ale to neznamená, že sa nedala predvídať," povedal výkonný riaditeľ WorkSafe Phil Parkes.



"Obete, ako zamestnanci, tak aj návštevníci, išli na ostrov s predpokladom, že príslušné orgány urobili všetko potrebné pre ich zdravie a bezpečnosť," uviedol Parkes.



Desať organizácií a traja jednotlivci boli obvinení z porušenia povinností v oblasti bezpečnosti. Prípad by sa mal dostať pred súd 15. decembra.



Parkes mená nezverejnil, ale spresnil, že príslušným organizáciám hrozí pokuta do výšky 1,5 milióna novozélandských dolárov (882.352 eur) a jednotlivcom až do výšky 300.000 dolárov (176.470 eur).



Súbežne s vyšetrovaním regulačného úradu prebehlo aj vyšetrovanie koronera. V prípade by tak mohli byť vznesené ďalšie obvinenia.