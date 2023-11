Víťaz novozélandských volieb potrebuje na väčšinovú vládu koalíciu

Wellington 3. novembra (TASR) - Národná strana ako víťaz októbrových parlamentných volieb na Novom Zélande potrebuje na vytvorenie väčšinovej vlády najmenej dvoch koaličných partnerov. Vyplýva to z konečných výsledkov volieb, ktoré v piatok oznámila ústredná volebná komisia. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Národná strana s predsedom Christopherom Luxonom obsadí 48 kresiel v 123-člennom parlamente. Predbežné výsledky zo 14. októbra jej pripisovali o dve kreslá viac. Ústredná volebná komisia predbežné výsledky spresnila po prepočítaní približne 600.000 hlasov voličov, ktorí volili mimo svojho obvodu alebo v zahraničí. Volebná účasť bola 78 percent, v roku 2020 to bolo 82 percent.



Jedným z možných koaličných partnerov je liberálna pravicová strana ACT (predseda David Seymour), ktorá získala 11 kresiel. Ďalším členom koalície by mohla byť populistická strana NZ First (predseda Winston Peters), ktorá získala osem kresiel. Protiimigračná NZ Firts zameraním sa na dôchodkové poistenie a dôchodky získala podporu voličov najmä v staršom veku.



Doteraz vládnuca Novozélandská strana práce (NZLP) na čele s premiérom Chrisom Hipkinsom získala 31 kresiel. NZLP bola pri moci od roku 2017, vo voľbách v roku 2020 získala 50 percent hlasov a nemusela vládnuť v koalícii. Populárna premiérka a predsedníčka NZLP Jacinda Ardernová vo februári tohto roka ohlásila svoje odstúpenie a nahradil ju Hipkins.