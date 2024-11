Vojenská loď na Novom Zélande po chybe autopilota narazila na útes

Wellington 29. novembra (TASR) - Stroskotanie plavidla novozélandských námorných síl neďaleko Samoy spôsobila posádka, pretože omylom nechala zapnutého "autopilota". Zistilo sa to pri vojenskom vyšetrovaní nehody. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy tlačovej agentúry AFP.



Vojenský vyšetrovací súd v piatok zistil, že prieskumné plavidlo sa v októbri potopilo, pretože jeho "autopilot nebol vypnutý, keď mal byť". Zotrvanie v režime autopilota viedlo k tomu, že loď udržiavala kurz smerom k pevnine, až kým nenarazila na útes a nakoniec neuviazla, vyplýva z vyšetrovania.



Loď HMNZS Manawanui ešte v októbri južne od najľudnatejšieho ostrova Samoy - Upolu začala horieť po náraze na útes a potopila sa. Nikto z desiatok námorníkov nezahynul, menší počet utrpel ľahšie zranenia. HMNZS Manawanui ako jedna z deviatich lodí malej novozélandskej námornej flotily mapovala oceánske dno.



Členovia posádky si všimli, že loď sa vychýlila z kurzu, a pokúsili sa zmeniť smer v domnienke, že stratili kontrolu nad loďou v dôsledku "poruchy ovládania pohonu".



Súd však zistil, že zabudli skontrolovať vypnutie autopilota. Namiesto toho, aby sa loď vyhla nebezpečenstvu, "začala zrýchľovať smerom k útesu".



Novozélandská ministerka obrany Judith Collinsová uviedla, že tento incident "skutočne zrazil námorníctvo krajiny na kolená". "Bol to hrozný deň, ktorý sa však nevyhýba ani námorníctvu a obranným silám. Ide o obrovské sklamanie, ale už sa to stalo," uviedla Collinsová.



Vrak lode leží na stabilnej časti útesu zhruba 30 metrov pod hladinou. V nádržiach bolo asi 950 ton nafty, čo vyvolalo obavy zo vzniku ropnej škvrny, narušenia ekosystému a znehodnotenia dôležitých potravinových zdrojov. Záchranné tímy pracovali na vyzdvihnutí paliva bez väčších únikov.