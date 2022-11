Vrah z Christchurchu sa plánuje odvolať proti trestu na doživotie

Wellington 8. novembra (TASR) - Austrálčan Brenton Tarrant, ktorý v roku 2019 v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch zastrelil 51 ľudí, sa odvolá proti trestu odňatia slobody na doživotie. V utorok to uviedla hovorkyňa súdu Liz Kennedyová. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Tarrant (32) vyzborejný poloautomatickými zbraňami začal 15. marca 2019 počas piatkových modlitieb strieľať na ľudí v preplnenej mešite Al Noor, z ktorej sa následne presunul do ďalšej mešity Linwood na predmestí Christchurchu, kde pokračoval v paľbe. Oba útoky naživo vysielal na sociálnych sieťach. Medzi obeťami útoku boli aj ženy, deti i ľudia v staršom veku.



Tarrant sa v roku 2020 priznal k 51 obvineniam z vraždy, 40 pokusom o vraždu a k jednému obvineniu z terorizmu, za čo bol odsúdený na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. AFP pripomína, že to bolo po prvý raz, čo súd na Novom Zélande niekomu vymeral takýto prísny trest.



Tarrantov právnik Tony Ellis uviedol, že jeho klient sa k trestným činom priznal pod nátlakom preto, lebo sa mu zdalo, že to "je najjednoduchšia cesta von".