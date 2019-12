Výbuch sopky má už šesť potvrdených obetí na životoch

Wellington 10. decembra (TASR) - Už šesť potvrdených obetí na životoch si vyžiadala pondelková erupcia novozélandskej sopky White Island. Päť ľudí zahynulo počas výbuchu alebo tesne po ňom, zatiaľ čo šiesta obeť zomrela v utorok nadránom v aucklandskej nemocnici, píše agentúra AP.



Úrady predpokladajú, že pri nešťastí zomrelo aj osem ďalších ľudí, pričom ich telá naďalej ležia na popolom zasypanej pláži sopečného ostrova.



Experti predpokladajú, že do dňa od prvej erupcie by mohla nastať ešte jedna menšia, v dôsledku čoho neboli k sopke zatiaľ poslané tímy záchranárov. Polícia v tejto súvislosti uviedla, že k vulkánu vyšle drony, aby zistili, či je miestna úroveň množstva plynov v ovzduší bezpečná pre ľudí.



Geoff Hopkins, ktorý sa v čase katastrofy nachádzal na lodi blízko pobrežia vulkanického ostrova po tom, ako ho navštívil aj so svojou dcérou, opísal priebeh udalosti pre denník New Zealand Herald. Erupcia podľa jeho slov z počiatku vyzerala krásne, avšak už za malý okamih začala pôsobiť hrozivo.



Keď začali na plavidlo privážať prvých zranených ľudí, nalievali na nich Hopkins a jeho dcéra čistú vodu, vyslobodzovali ich z oblečenia a snažili sa ich upokojiť. Svedok pre novozélandský denník ďalej uviedol, že privezené osoby mali "strašné" popáleniny nie len na odhalenej pokožke a tvárach, ale aj pod oblečením.



Polícia predpokladá, že počas nešťastia sa na vulkáne nachádzalo celkovo 47 návštevníkov. Až 24 boli z Austrálie, deviati zo Spojených štátov a piati z nového Zélandu. Ostatní boli z Nemecka, Británie, Číny a Malajzie.



Približne 30 preživších ostávalo v utorok hospitalizovaných na oddeleniach popálenín po celom Novom Zélande.



Malá neobývaná sopka White Island (Whakaari) sa nachádza zhruba 50 kilometrov od pobrežia novozélandského Severného ostrova a je obľúbeným cieľom turistických výprav. K výbuchu došlo v pondelok o 14.11 h miestneho času (o 02.11 h SEČ).