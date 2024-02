Nový Zéland vyhlásil Hamas za teroristickú entitu

Wellington 29. februára (TASR) - Nový Zéland sa vo štvrtok stal jednou z posledných západných krajín, ktoré vyhlásili palestínske hnutie Hamas za "teroristickú entitu".



Novozélandská vláda pritom podľa agentúry AFP uviedla, že útok palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023 otriasol predstavou, že by sa politické a vojenské krídla Hamasu mohli vnímať oddelene.



"Organizácia ako celok nesie zodpovednosť za tieto strašné teroristické útoky," uviedla vláda Nového Zélandu a oznámila sankcie v podobe zmrazenia aktív Hamasu na Novom Zélande a zákaz poskytovať mu "materiálnu podporu".



Hamas je palestínska islamistická a polovojenská organizácia založená v roku 1987. V súčasnosti patrí medzi najvplyvnejšie palestínske politické hnutia a od júna 2007 má pod kontrolou celé Pásmo Gazy.



Za teroristickú organizáciu je považovaný Kanadou, Európskou úniou, Izraelom, Japonskom a Spojenými štátmi, zatiaľ čo Austrália a Spojené kráľovstvo považujú za teroristické len jej paramilitantné krídlo Brigády Izzadína Kasáma.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael vlani v októbri, pri ktorom podľa izraelských údajov militanti z tohto hnutia zabili približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších približne 250 zajali a odvliekli do Pásma Gazy.



Izrael v reakcii na tento útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo vyše 30.000 ľudí, prevažne civilistov. Zranenia tam utrpelo ďalších vyše 70.000 ľudí.



K vysokému počtu obetí a zranených podľa Izraela prispieva skutočnosť, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov, ako sú školy a nemocnice, alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Hamas to popiera.