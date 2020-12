Novozélandskí vyšetrovatelia zverejnili správu o útokoch na mešity

Wellington 8. decembra (TASR) – Bezpečnostné zložky na Novom Zélande sa mali pred minuloročnými útokmi na dve mešity v meste Christchurch, ktoré si vyžiadali 51 obetí, maki viac sústrediť na hrozbu pravicového terorizmu. K tomuto záveru dospela Kráľovská vyšetrovacia komisia vo svojej správe zverejnenej v utorok, v ktorej zároveň vyzvala na rozsiahle zmeny v protiteroristických operáciách, uviedli agentúry AFP a DPA.



V takmer 800-stranovej správe sa konštatuje, že tajné služby sa pred útokom príliš zamerali na islamistický extrémizmus a nedostatočne sa venovali hrozbe pravicového terorizmu. Útokom vykonaným belošským rasistom Brentonom Tarrantom by sa však zrejme ani tak nepodarilo zabrániť, pretože dostupné útržkovité informácie o ňom nestačili na to, aby bol považovaný za hrozbu.



„Neexistoval vierohodný spôsob, ako by ho bolo možné odhaliť, iba ak náhodou," píše sa v správe o útokoch z 15. marca 2019, pri ktorých sa Tarrant zameral na mužov, ženy a deti zhromaždených na piatkových modlitbách.



Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová vyšetrovaciu správu uvítala a prisľúbila, že vláda zohľadní všetkých 44 odporúčaní. Ďalej povedala, že ďalšou kritizovanou skutočnosťou, a síce laxným dodržiavaním predpisov v oblasti strelných zbraní, ktoré Tarrantovi umožnili zhromaždiť arzenál poloautomatických zbraní, sa už jej vláda zaoberala. Za zlyhania bezpečnostných zložiek sa ospravedlnila.



V súčasnosti 30-ročného Tarranta v auguste uznali za vinného z terorizmu, 51-násobnej vraždy a 40-násobného pokusu o vraždu a ako prvého človeka na Novom Zélande odsúdili na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.



Komisia, ktorá sa zaoberala najhorším masakrom v dejinách Nového Zélandu, mala svoju správu zverejniť pôvodne v decembri 2019, rozsiahlosť problematiky a pandémia ochorenia COVID-19 však spôsobili ročný odklad. Vypočula viac ako 400 ľudí a dostala 1100 podnetov.