Nový Zéland vyslal lietadlá na evakuáciu občanov z Blízkeho východu
Minister zahraničných vecí Winston Peters počas svojej cesty po Južnej Amerike vyzval Novozélanďanov, aby sa uchýlili do úkrytov a opustili región, pokiaľ je to bezpečné.
Wellington 5. marca (TASR) - Nový Zéland vo štvrtok vyslal dve vojenské lietadlá na Blízky východ s cieľom evakuovať svojich občanov z tejto oblasti. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Informoval, že Wellington vyšle do regiónu „konzulárny personál a dve lietadlá ozbrojených síl, aby boli pripravené pomôcť, pomôcť s evakuáciou civilistov, keď to podmienky dovolia“.
Minister dodal, že vojenské lietadlá budú prepravovať ľudí do bezpečných krajín, kde budú môcť využiť komerčné dopravné prostriedky, aby sa dostali domov.
Peters doplnil, že viac ako 3000 Novozélanďanov je registrovaných ako žijúcich na Blízkom východe, z toho 23 v Iráne a 62 v Izraeli. Oznámil, že Nový Zéland môže evakuovať aj iné národnosti. „Ak majú akýkoľvek dôvod byť v našom lietadle, vezmeme ich,“ povedal.
Susedná Austrália tvrdí, že na Blízkom východe sa v súčasnosti nachádza 115.000 jej občanov, ktorí pre konfliktu uviazli v týchto krajinách.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.
